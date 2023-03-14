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Süper Amatör Küme'de heyecan dorukta

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 19.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 19. hafta geride kalırken, ligin bitmesine 3 hafta kala heyecan doruğa ulaştı.


Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 19. hafta sonunda A Grubunda Medipax Kayseri Atletikspor ve B Grubunda Erciyes Esen Makine FK takımları liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin bitimine 3 hafta kala büyük heyecan sahne olan Süper Amatör Küme'de nefesler tutuldu. Süper Amatör Küme'de ligin 20. haftası Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Süper Amatör Küme'de 19. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:


Erciyes Esen Makine FK 3-0 Özvatan Gençlikspor


Medipax Kayseri Atletikspor 2-1 Kayserigücü FK


Başakpınarspor 0-3 Kocasinan Şimşekspor


Trend Gayrimenkul 4-1 Amaratspor


Kayseri Yolspor 16-2 Gençlerbirliği


Esentepespor 3-0 Akkışlaspor


Kayseri Simya Koleji 0-2 Sungur FK


Kayseri Şekerspor 0-1 Kocasinan Ülküspor


G.O.Paşaspor 2-4 Argıncıkspor


Kocasinan Yemlihaspor 3-0 Develi Emarspor (Hükmen)

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