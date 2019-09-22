Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ilk sakatlık yaşandı.

Ligin açılış maçında Trend Gayrimenkulspor ile Kayseri Şekerspor karşılaştı. Maçın 27.dakikasında Mevlüt Padak sakatlandı.

Trend Gayrimenkulspor oyuncusu Mevlüt, rakibi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Mevlüt Padak'a ilk müdahelesi saha sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Genç futbolcunun el bileğinde kırık olduğu belirlendi.

Mevlüt Padak'ın sahalardan 3-4 hafta ayrı kalacağı öğrenildi.