Süper Amatör Küme'de son 2 haftaya girildi

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 28.hafta geride kaldı. Ligin bitimine 2 hafta kalan şampiyon Yahyalıspor oldu. Hafta sonu oynanan 6 karşılaşma 31 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Kayseri Şekerspor ile Gültepespor maçında tam 8 gol atıldı.

Süper Amatör Küme'de 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü oynanacak olan 29.hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

İşte 28.haftada alınan sonuçlar;

Kayseri Şekerspor 7-1 Gültepespor

Kocasinan Ülküspor 2-3 Develispor

Kayseri Demirspor 3-1 Esen Makina Belsinspor

Gençlerbirliği 1-1 Başakpınar Belediyespor

Yahyalı 3-3 Kayseri Yolspor

Özvatan Gençlikspor 5-1 Akkışla GEnçlikspor

Hacılar Erciyesspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)

Kocasinan Şimşekspor (BAY)