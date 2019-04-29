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Süper Amatör Küme'de son 2 haftaya girildi

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme’de 28.

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme'de 28.hafta geride kaldı. Ligin bitimine 2 hafta kalan şampiyon Yahyalıspor oldu. Hafta sonu oynanan 6 karşılaşma 31 gol atılırken, en gollü karşılaşma ise Kayseri Şekerspor ile Gültepespor maçında tam 8 gol atıldı.


Süper Amatör Küme'de 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü oynanacak olan 29.hafta karşılaşmaları ile devam edecek.


İşte 28.haftada alınan sonuçlar;


Kayseri Şekerspor 7-1 Gültepespor


Kocasinan Ülküspor 2-3 Develispor


Kayseri Demirspor 3-1 Esen Makina Belsinspor


Gençlerbirliği 1-1 Başakpınar Belediyespor


Yahyalı 3-3 Kayseri Yolspor


Özvatan Gençlikspor 5-1 Akkışla GEnçlikspor


Hacılar Erciyesspor 3-0 Erkiletspor (Hükmen)


Kocasinan Şimşekspor (BAY)

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