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Süper Amatör Küme'de son 2 haftaya girildi

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu’nda 20.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda 20. hafta geride kalırken, 21. hafta bu hafta sonu oynanacak.


Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 20. hafta sonunda liderler değişmezken heyecan ise zirvede. A Grubu'nda 20. haftayı Medipax Kayseri Atletikspor, B Grubunda ise Erciyes Esen Makine FK'da zirvede kapattı. Süper Amatör Küme'de ligin 21.hafta karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar günü oynanacak. Süper Amatör Küme'de ligin bitimine 2 hafta kala hem üst sıralarda hem de alt sıralarda heyecan sürüyor. Süper Amatör Küme'de 20. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:


Erciyes Esen Makine FK 8-0 Simya Koleji


Kocasinan Yemlihaspor 2-0 Başakpınarspor


Kocasinan Şimşekspor 1-1 Kayseri Atletikspor


Yahyalıspor 1-2 Kayseri Yolspor


Kocasinan Ülküspor 1-2 Akkışlaspor


Sungur FK 3-3 G.O.Paşaspor


Gençlerbirliği 1-26 Kayserigücü FK


Esentepespor 3-1 Özvatan Gençlikspor


Amaratspor 3-0 Develi Emar (Hükmen)


Kayseri Şekerspor 3-0 Gültepespor (Hükmen)

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