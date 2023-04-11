Süper Amatör Küme'ye çıkan takımlar belli oldu

Amatör Küme'de 2022-2023 sezonunda 4 takım Süper Amatör Küme'ye yükseldi.

Amatör Küme'de 2022-2023 sezonu tamamlandı. Normal sezonun ardından 4 takım adını bir üst lige yazdırmayı başardı. A Grubunda İsmail Okumuş FK, B Grubunda Belsinspor ve C Grubunda 1966 Turanspor'un ardından Süper Amatör Küme'ye çıkan son takım ise Sosun Birlikspor oldu. 3 grubun liderlerinin direk olarak Süper Amatör Küme'ye çıktığı sezon son takım oynanan Play-Off maçları sonunda belli oldu. Rakipleri Güneşspor ve Talas Anayurtspor'u mağlup eden Sosun Birlikspor topladığı 6 puanla Play-Off grubunu lider olarak tamamlayarak bir üst ligde adını yazdırmayı başardı.