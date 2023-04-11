Süper Amatör Küme'ye veda ettiler

Kayseri Süper Amatör Küme'ye veda eden takımlar belli oldu.

2022-2023 sezonunda ilk kez 22 takımlı 2 grup halinde oynanan Süper Amatör Küme'de sezonun ardından küme düşen takımlar belli oldu. Birbirinden önemli ve keyifli müsabakaların oynandığı Süper Amatör Küme A Grubunda Amarat Gençlikspor, Kayseri Gençlerbirliği, Develi Emarspor, B Grubunda ise Kayseri Simya Koleji, Gaziosmanpaşaspor ile Gültepespor takımları normal sezonda veda eden takımlar oldular. Dün oynanan Başakpınarspor ile Özvatan Gençlikspor maçı ile birlikte küme düşen 7. takım da belli oldu. 1-0 Başakpınarspor'un üstünlüğü ile biten maç sonrasında Özvatan Gençlikspor son düşen takım oldu.

Lige veda eden 7 takım gelecek sezon 1. Amatör Küme'de mücadele edecek.