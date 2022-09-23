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Süper Amatör'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 3.

haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 3.hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. İlk 2 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 3.haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


24 Eylül 2022 Cumartesi


Kayserigücü FK-Kocasinan Yemlihaspor: Hakan Çam


Kayseri Şekerspor-G. O. Paşaspor: Kemal Hattatioğlu


25 Eylül 2022 Pazar


Erciyes Esen Makina FK-Esentepespor: Hakan Çam


Kocasinan Ülküspor-Sungur FK: Ahmet Pakırcı


Akkışlaspor-Simya Koleji: Bekir Kahraman


Yahyalıspor-Trend Gayrimenkul: Suat Alptekin


Kayseri Atletikspor-Başakpınar Bld.: Ramazan Haymana


Kayseri Yolspor-Amaratspor: Hüseyin Keğin


Gültepespor-Argıncıkspor: Volkan Oğuz

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