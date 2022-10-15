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Süper Amatör'de 6. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 6.

haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri Süper Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan 6. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Bugün tek maçla başlayacak olan 6. hafta, yarın oynanacak müsabakalar ile devam edecek. 5 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 6. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 6. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


15 Ekim 2022 Cumartesi


Sungur FK- Akkışlaspor: Ahmet Ulu


16 Ekim 2022 Pazar


Amaratspor- Kocasinan Yemlihaspor: Cemal Emre Gömeç


Trend Gayrimenkul- Kocasinan Şimşekspor: Hüseyin Keğin


Atletikspor-Yahyalıspor: Alim Kandemir


Başakpınar Belediyespor-Kayseri Yolspor: Volkan Oğuz


Argıncıkspor-Özvatan Gençlikspor: H.Mehmet Ekmekyermez


Gaziosmanpaşaspor-Simya Koleji: Suat Alptekin


Esentepespor-Gültepespor: Ahmet Çıtak


Erciyes Esen Makina FK- Kayseri Şekerspor: Cem Eray Eşmekaya

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