Süper Amatör'de en zor doksan dakika

Kayseri Süper Amatör Küme’de Başakpınar ve Özvatanspor pazar günü ligde kalabilmek için zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de Başakpınar ve Özvatanspor pazar günü ligde kalabilmek için zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de A Grubu'nda istediğini bulamayan Başakpınar ile B Grubu'nda yer alan Özvatanspor, kümede kalabilmek için Play-Out maçı oynayacak. Argıncık 2 Nolu Saha'da oynanacak olan karşılaşmada galip gelen takım kümede kalacak, kaybeden ise küme düşecek.
9 Nisan günü saat 16.30'da başlayacak olan karşılaşma için antrenmanlarını aralıksız sürdüren Başakpınar Belediyespor, Özvatanspor'u yenerek kümede kalmak istiyor. Süper Amatör Küme B Grubu'nda son haftada Altındağ Akkışlaspor'un Kayseri Şekerspor ile 2-2 berabere kalması ve puanını 28'e çıkarması sonrasında 1 puan farkla Play-Out oynayacak olan Özvatanspor da son şansını iyi değerlendirmek niyetinde.
Her iki takım da son hazırlıklarını yaparak yarın oynanacak olan maçın saatini beklemeye başladı.