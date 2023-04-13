Süper Amatör'de finalin adı belli oldu

Rakiplerini mağlup eden Esen makine Erciyesspor ile Kayseri Atletikspor, finalde karşı karşıya gelecek.

Süper Amatör Küme'de yarı finalin ikinci maçında Kocasinan Şimşekspor ile karşılaşan Esen Makine Erciyesspor, rakibini 4-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek, adını finale yazdıran ikinci takım oldu. Yarı finalin ilk maçında ise Kayseri Atletikspor rakibi Kayseri şekerspor'u penaltı atışları sonrasında eleyerek finale yükselmişti. Final bileti alan iki takım Bölgesel Amatör Lig (BAL) için baraj maçı oynamak için son 90 dakikaya çıkacak. Esen Makina Erciyesspor ile Kayseri Atletikspor'un oynayacağı final maçından galip ayrılan takım Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de temsil etmek için baraj maçı oynayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme'de final maçı 19 Nisan Çarşamba günü Argıncık Stadı'nda saat 21.00'da oynanacak.