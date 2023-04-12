Süper Amatör'de ilk finalist Atletikspor

Kayseri Süper Amatör Küme'de Play-Off heyecanı başladı. Yarı finalin ilk ayağında güçlü rakibi Kayseri Şekerspor'u penaltı sonuçları sonucunda 3-2 mağlup eden Atletikspor, finale kalan ilk takım oldu.

Süper Amatör Küme A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Kayseri Atletikspor, B Grubu ikincisi Kayseri Şekerspor ile yarı finalde karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan mücadele büyük heyecana sahne oldu. Karşılıklı ataklarla geçen 90 dakikada gol sesi çıkmadı. Statü gereği maç uzatmalara gitmeden direk penaltı atışlarına geçildi. Yapılan penaltı atışları sonrasında rakibini 3-2 mağlup eden Kayseri Atletikspor, finale yükselen ilk takım oldu.

Atletikspor'un rakibi bugün Argıncık Stadı'nda saat 21.00'da oynanacak olan Esen Makine Erciyesspor-Kocasinan Şimşekspor maçı ile belirlenecek. Finali kazanan takım ise Bölgesel Amatör Lig'e yükselebilmek için baraj maçı oynama hakkı kazanmış olacak.