Süper Amatör'de kritik maç için yoğun çalışma

Kayseri Süper Amatör Küme'den 1. Amatör Küme'ye düşen son takımı belirleyecek olan Play-Out karşılaşması bugün Argıncık 2 Nolu Saha'da saat 19.00'da oynanacak. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve

Futbol İl Temsilciliği karşılaşmanın oynatılabilmesi için yoğun kar yağışına rağmen sabah saatlerinde temizlik çalışmalarını başlattı.

Kayseri Süper Amatör Küme'den düşecek son takımı belirleyecek olan Play-Out maçı bugün Başakpınar Belediyespor ile Tomarza Belediyespor arasında oynanacak. Argıncık Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak olan maç iki takım içinde büyük öneme sahip. Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışının müsabakayı etkilememesi için çalışmalar başlatıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri ASKF ve Futbol İl Temsilciliği yetkilileri koordinasyon içerisinde sahanın temizliğini sürdürüyor.

Günün değişik saatlerinde temizlik çalışmalarının kar yağışına göre devam edeceğini belirten Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, karşılaşmaların oynanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.