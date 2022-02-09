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Süper Amatör'ün 12. haftasında 34 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 12.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta maçları sonunda toplam 34 gol atıldı.


Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 9 müsabaka sonunda toplam 34 gol atıldı. Haftanın en farklı galibiyeti Erciyes Reşadiye Gençlikspor'u 6-1 yenen Kayseri Yolspor elde etti. 1 maçın berabere bittiği Kayseri Süper Amatör Küme 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:


OSB Atletikspor 1-2 Hacılar Erciyesspor


Amarat Gençlikspor 2-0 Kocasinan Ülküspor


Buğdaylıspor 2-1 Tomarza Belediyespor


Kayserigücü 3-0 Esentepespor


Kocasinan Şimşekspor 0-3 Erciyes Esen Makina


Kayseri Yolspor 6-1 Erciyes Reşadiye Gençlik


Gültepespor 2-2 Talas Anayurtspor


Kayseri Şekerspor 5-0 Özvatan Gençlikspor


Sanayi Esnafspor 0-4 Başakpınar Belediyespor


Kayseri Gençlerbirliği 3-0 Yavuzspor (Hükmen)

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