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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Denis'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu futbolcu kullandı. Denis'in direkt kaleye gönderdiği şutta üst direğe çarpan top auta gitti.


16. dakikada topla buluşan Rayane Aabid, rakip ceza sahasına girmeden kaleyi yokladı ancak top auta çıktı.


20. dakikada ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Akintole'nin yaptığı vuruşta kaleci Lung müdahale ederek topu kornere gönderdi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral


Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Campanharo, Manuel Fernandes, Pedro, Hasan Hüseyin, Zoran Krvzic, Denis Alibec


Yedekler: Doğan, İsmail, Oğuzhan, Yasir, Emre, Yaw Ackah, Lennon, Attamah, Muğdat, İlhan


Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir


A.Hatayspor: Munir Mohamedi, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Aabid, Akintola, Selim, Traore, Diouf


Yedekler: Akın, Soner, Yusuf, Alexandros, Abdurrahman, Helder, Gökhan, Burak, Mirkan, Boupendza


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kartlar: Isaac Sackey (A.Hatayspor), Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

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