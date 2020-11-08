Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Atakaş Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 8. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. rakip savunmanın hatasını değerlendirerek topu kapan Denis, ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada topla buluşan Zoran düzeltip şutunu attı ancak kaleci Mohamedi topu kornere göndererek mutlak bir golü engelledi.

49. dakikada kazanılan serbest vuruşu Manuel Fernandes kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Mohamedi gole izin vermedi.

54. dakikada Popov'a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartını gören Pedro Henrique, Volkan Bayarslan tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

63. dakikada Mesut Çaytemel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Campanharo (Ackah dk. 81 ?), Manuel Fernandes (Attamah dk. 59), Pedro, Hasan Hüseyin (Lennon dk. 70), Zoran Krvzic (İlhan Parlak dk. 81 ?), Denis Alibec

Yedekler: Doğan, İsmail, Oğuzhan, Yasir, Emre, Muğdat

Teknik Direktör: Ömer Faruk Mahir

A.Hatayspor: Munir Mohamedi, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Isaac Sackey (Salem Boupendz dk. 59), Aabid, Akintola, Selim (Helder Barbosa dk. 65), Traore (Abdurrahman dk. 82 ?), Diouf

Yedekler: Akın, Soner, Yusuf, Alexandros, Gökhan, Burak, Mirkan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Diouf (dk. 63) (A.Hatayspor)

Kırmızı kart: Pedro Henrique (dk. 54) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Kolovetsis, Yaw Ackah (Hes Kablo Kayserispor), Isaac Sackey, Aabid Rayane (Atakaş Hatayspor)