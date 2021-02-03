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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 23.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Babacar'ın pasında Siopis cezaalanı içerisine pasını aktardı. Siopis'in pasında Umut'un topun gelişine vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.


19. dakikada Umut Güneş kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Doğan soluna kapanarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.


25. dakikada Lennon'un kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi önünde Pedro Henrique kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.


45. dakikada Zoran'ın uzun pasında Lennon kafayla indirdi. Maglica topun gelişine şutunu attı. Kaleci Marafona üzerine gelen topu çelerek gole izin vermedi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Atilla Karaoğlan Özgür Ertem Osman Gökhan Bilir


Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Behich, Gustavo Campanharo, Karlo Muhar, Aaron Lennon, Pedro Henrique (İlhan Parlak dk. 42), Daniel Avramovski, Anton Maglica


Yedekler: İsmail Çipe, Nehuen Paz, Dimitrios Kolovetsios, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Besard Sabovic, Nurettin Korkmaz, Kevin Luckassen


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Fatih Aksoy, Georgios Tzavellas, Steven Caulker, Francois Moubandje, Manolis Siopis, Umut Güneş, Damian Kadzior, Berkan Kutlu, Mustafa Pektemek, Khouma Babacar


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Salih Uçan, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Adam Bareiro


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Sarı Kartlar: Pedro Henrique, Dan Petrescu (Hes Kablo Kayserispor), Khouma Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

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