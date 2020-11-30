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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)


46. dakikada Attamah'ın uzaktan şutunda kaleci Viviano topu zorlukla çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdıd.


53. dakikada Hasan Hüseyin'in ortasında ceza sahası içinde Sapunaru'nun kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.


55. dakikada Fatih Karagümrük Kayserispor'un ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kullandı. Balkovec direkt kaleye gönderdiği topu kaleci İsmail Çipe çeldi.


66. dakikada Balkovec'in ortasında kaleci İsmail'in boşa çıktığı pozisyonda Sobiech'in kafa vuruşu auta çıktı.


90+3. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girer girmez ortasında İlhan Parlak'ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman


Kayserispor: İsmail Çipe, Aziz Behich, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Hasan Hüseyin (Fernandes dk. 80 ?), Campanharo, Lenon (Manzala dk. 80 ?), Kvrzic (Pedro Henrique dk. 68), Attamah, Kanga (İlhan Parlak dk. 57)


Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Yaw Ackah


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Fatih Karagümrük: Viviano, Fatih, Koray, Lichaj, Balkovec, Ramazan Civelek (Aatif dk. 69), Jimmy Durmaz (Zeki Yıldırım dk. 79), Ndao (Alparslan dk. 90 ?), Biglia, Sabo, Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 68)


Yedekler: Aykut, Alparslan, Efe, Egemen, Murat, Aksel, Furkan


Teknik Direktör: Atılay Canel


Sarı kartlar: Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

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