Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Hes Kablo Kayserispor ile Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
46. dakikada Attamah'ın uzaktan şutunda kaleci Viviano topu zorlukla çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdıd.
53. dakikada Hasan Hüseyin'in ortasında ceza sahası içinde Sapunaru'nun kafa vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
55. dakikada Fatih Karagümrük Kayserispor'un ceza sahasının sağ tarafından serbest vuruş kullandı. Balkovec direkt kaleye gönderdiği topu kaleci İsmail Çipe çeldi.
66. dakikada Balkovec'in ortasında kaleci İsmail'in boşa çıktığı pozisyonda Sobiech'in kafa vuruşu auta çıktı.
90+3. dakikada Pedro Henrique'nin ceza sahasına girer girmez ortasında İlhan Parlak'ın gelişine şutu kaleyi bulmadı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman
Kayserispor: İsmail Çipe, Aziz Behich, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Hasan Hüseyin (Fernandes dk. 80 ?), Campanharo, Lenon (Manzala dk. 80 ?), Kvrzic (Pedro Henrique dk. 68), Attamah, Kanga (İlhan Parlak dk. 57)
Yedekler: Doğan Alemdar, Oğuzhan, Emre Demir, Adem Doğan, Barış Doğan, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Fatih Karagümrük: Viviano, Fatih, Koray, Lichaj, Balkovec, Ramazan Civelek (Aatif dk. 69), Jimmy Durmaz (Zeki Yıldırım dk. 79), Ndao (Alparslan dk. 90 ?), Biglia, Sabo, Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 68)
Yedekler: Aykut, Alparslan, Efe, Egemen, Murat, Aksel, Furkan
Teknik Direktör: Atılay Canel
Sarı kartlar: Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Koray Altınay (Fatih Karagümrük)