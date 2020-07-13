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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Pedro'nun vurduğu şutunu, kaleci Günay kurtardı.


11. dakikada sağ kanattan hareketlenen Krevets'in şutunu, kaleci Günay kurtardı.


13. dakikada Kayserispor'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Mensah'ın vuruşu Gaziantep savunması uzaklaştırmayı başardı.


20. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep atağında Maxim'in ceza sahası çizgisinden çektiği sert şut kaleci Lung'un elinde kaldı.


22. dakikada Sousa Junior'un ceza sahası içinden vurduğu şutu, Lung kurtardı.


35. dakikada Pedro'nun pasıyla ceza sahası içinde topa vuran Hasan Hüseyin, şutunu kaleci Günay çeldi.


45. dakika Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta Maxim'in ortasında Muhammet Demir topu filelerle buluşturdu. Ancak VAR'ı dinleyen hakem Halil Umut Meler, golü geçerli saymadı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Angelo, Emre Taşdemir, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Cenk Şahin Mensah, Pedro, Artem Krevets


Yedekler: İsmail, Lopes, Emre Demir, Ömer, Aksel, Muris, Mert, Rienstra, Oğuzhan, Mario


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djılobodji, Kana Bıyık, Alın Toşça, Moaris,, Jefferson Nogueira, Furkan Soyalp Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir


Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Pawlowski, Güray, Raman Chibsah, Pawel, Mehmet Erdem, Andre De Sousa, Muğdat Çelik


Teknik Direktör: Marius Sumidica

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