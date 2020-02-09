Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası dışından Emre Taşdemir'in şutunu kaleci Boffin kurtardı.

40. dakikada hakem Koray Gençerler, ceza sahasında Fedor Kudryashov'un topa elle müdahalesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada beyaz noktanın başına geçen Mensah, topu ağlara yolladı. 1-0

45. dakikada Lopes'in ceza sahası içerisinde Fedor Kudryashov'a yaptığı faul sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Sinan Gümüş meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, Samat Çiçek, Abdullah Bora Özkara

HES Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Angelo, Emre, Sapunarux, Situm, Gustavo, Mensah, Dje Dje, Pedro, Mesanoviç

Yedekler: İsmail, Mert, Oğuzhan, Yasir, Emre Demir, Rienstra, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Artem Kravets, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Chico, Kudryasov, Bünyamin, Amilton, Fredy, Fernando, Hakan, Ndinga, Sinan Gümüş

Yedekler: Yakup, Ferhat, Eren, Ersan, Doğukan, Harun, Ufuk, Podolski, Mukairu

Teknik Direktörü: Tamer Tuna

Goller: Mensah (dk. 41 pen.) (Kayserispor), Sinan Gümüş (dk. 45 pen.)

Sarı kartlar: Emre Taşdemir (Kayserispor), Hakan Özmert (Antalyaspor)