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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 23.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Siopis'in hatasında topu önünde bulan Maglica, kaleyi karşıdan gören noktadan isabetli ve sert bir plase çıkardı. Top Marafona'nın bakışları arasında ağlara gitti 1-0


57. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Aaron Lennon yerden ortasını yaptı. Arka direkte müsait pozisyonda Maglica topla buluştu. Bu futbolcu topun gelişine vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.


71. dakikada Efecan'ın ortasında altıpas çizgisi önünde Bareiro kafayı vurdu. Kaleci Doğan üzerine gelen topu kontrol ederek rakibe gol imkanı tanımadı.


79. dakikada Alanyaspor atağında Umut Güneş kaleye şutunu attı. Cezaalanı içerisinde Georgios Tzavellas topa ayak koydu. Kaleci Doğan'ın uzanamayacağı köşeden top ağlara gitti. 1-1


90. dakikada Umut Güneş kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu attı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir


Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Behich, Gustavo Campanharo (Joseph Attamah dk. 65), Karlo Muhar, Aaron Lennon (Nehuen Paz dk. 80), Pedro Henrique (İlhan Parlak dk. 42), Daniel Avramovski (Ramazan Civelek dk. 80), Anton Maglica (Kevin Luckassen dk. 64)


Yedekler: İsmail Çipe, Dimitrios Kolovetsios, Yasir Subaşı, Besard Sabovic, Nurettin Korkmaz


Teknik Direktör: Dan Petrescu


Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Fatih Aksoy (Juan Francisco dk. 81), Georgios Tzavellas, Steven Caulker, Francois Moubandje, Manolis Siopis (Salih Uçan dk. 60), Umut Güneş, Damian Kadzior (Efecan Karaca dk. 60), Berkan Kutlu, Mustafa Pektemek (Adam Bareiro dk. 60), Khouma Babacar (Davidson Pereira dk. 46)


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl, Ceyhun Gülselam, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu


Teknik Direktör: Çağdaş Atan


Goller: Anton Maglica (dk. 54) (Hes Kablo Kayserispor), Georgios Tzavellas (dk. 79) (Aytemiz Alanyaspor)


Kırmızı Kart: Cristian Sapunaru (dk. 76) (Hes Kablo Kayserispor)


Sarı Kartlar: Pedro Henrique, Dan Petrescu, Doğan Alemdar, İlhan Parlak, Nehuen Paz (Hes Kablo Kayserispor), Khouma Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

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