Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Hes Kablo Kayserispor, 1-0 geriye düşüp 9 kişi kaldığı mücadeleden son dakikada attığı golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

62. dakikada Gaziantep FK hızlı çıkarken, Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı. Oğuz Ceylan'ın pasında topla buluşan Maxim önce düzeltti, ardından plase bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 0-1

76. dakikada Jefferson'un müdahalesiyle yerde kalan Mensah, bu pozisyonda rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

86. dakikada Pawlowski'yle kafa topuna çıkan Diego, bu pozisyonda rakibine yumruk attı ve hakem Halil Umut Meler, Diego'ya direkt kırmızı kart gösterdi. Diego'nun gördüğü kırmızı kart sonrasında Kayserispor 9 kişi kaldı.

90. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topa son vuran Kravets oldu ve bu futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

90+4. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanattan yapılan ortada Muğdat kafayı vurdu ancak kaleci Lung çok kritik bir müdahaleyle gole izin vermedi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Reinstra dk. 90 ?), Sapunaru, Angelo, Emre Taşdemir (Lopes dk. 90 ?), Hasan Hüseyin Acar, Djedje (Aksel dk. 90 ?), Cenk Şahin (Muris dk. 45), Mensah, Pedro (Mario Stum dk. 71), Artem Krevets

Yedekler: İsmail, Emre Demir, Ömer, Mert, Oğuzhan

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Biyik, Alin Toşça, Moaris,, Jefferson Junior (Andre de Sousa dk. 83 ?), Furkan Soyalp (Güray dk. 70), Maxim, Kenan Özer (Pawlowski dk. 70), Muhammet Demir (Muğdat dk. 87 ?)

Yedekler: Haydar, Ulaş, Kubilay, Raman Chibsah, Pawel, Mehmet Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Alexandru Maxim (dk. 62) (Gaziantep FK), Artem Kravets (dk. 90) (Kayserispor)

Kırmızı Kartlar: Mensah (dk. 73), Diego Angelo (dk. 86) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kvrzic (Kayserispor), Jefferson Junior, Muhammet Demir, Sousa Junior (Gaziantep FK)