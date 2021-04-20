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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar: (İlk yarı)


8. dakikada Alibec'in ara pasında Henruipe ceza sahasında topla buluştu. Henripue'nin şutunda Übeyd topu ayakları ile kornere çeldi.


9. dakikada Gençlerbirliği'nin yakaladığı kontra atakta Candeias'ın ceza sahasından bekletmeden yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.


38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleci Übeyd'i çalımladıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy, Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey


Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behic, Klovetsios, Kvrzic, Uğur Demirok, Herrique, Amramovski, Attamah, Muğdat Çelik, Aeron Lenon, Denis Alibec


Yedekler: Lung, Yasir Subaşı, Nehuen Pez, Karlo Muhar, Sabovic, Melih Okutan, Ramazan Civelek, İlhan Parlak, Anton Maglica


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Diego Angelo, İbrahim Pehlivan, Polomat, Soner Dikmen, Lima, Caneias, Berişbek, Motta, Stancu


Yedekler: Yasin, Batuhan, Mustafa, Furman, Mustafa Seyhan, Ayite, Mugni, Sami Gökhan Altıparmak, Sio, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Özcan Bicati


Gol: Pedro Henrique (dk. 38) (Hes Kablo Kayserispor)


Sarı kartlar: Muğdat, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)

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