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Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Mesanovic'in kafa vuruşu kaleciden sekti. Seken topu Pedro Henrique ağlara gönderdi. 2-1


79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin şutu ağlara gitti. Hakem VAR incelemesi sonucu golü iptal etti.


83. dakikada Kudryasov'un pasında ceza sahası içinde Fredy'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Koray Gençerler, Samat Çiçek, Abdullah Bora Özkara


HES Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje (Kravets dk. 90 ?), Campanharo, Situm (Enver Cenk Şahin dk. 68), Mensah, Henrique (Aksel Aktaş dk. 82 ?), Mesanovic


Yedekler: İsmail, Mert, Oğuzhan, Yasir, Emre Demir, Rienstra,Ömer Uzun


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles (Mukairu dk. 60), Ndinga (Ufuk Akyol dk. 73), Fredy, Hakan Özmert, Amilton (Podolski dk. 79), Sinan Gümüş


Yedekler: Yakup, Ferhat, Eren, Ersan, Doğukan, Harun


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Mensah (dk. 41 pen.), Pedro (dk. 46) (Kayserispor), Sinan Gümüş (dk. 45+1 pen.), Fredy (dk. 83) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Pedro, Campanharo, Sapunaro, Emre Taşdemir (Kayserispor), Veysel Sarı, Podolski, Sinan Gümüş, Hakan Özmert (Antalyaspor)

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