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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği SK: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 36.

Süper Lig'in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Motta, ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 1-1


51. dakikada Halil İbrahim'in çevirdiği topta Stancu ceza sahası içinde topla buluştu. Stancu topu şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2


69. dakikada Candeias'ın pasında Sio topla buluştu. Sio penaltı noktasından topu auta gönderdi.


79. dakikada Karlo Muhar'ın pasında İlhan Parlak ceza sahasında topla buluştu. İlhan'ın vuruşunda top kaleci Übeyd'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Alper Ulusoy, Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey


Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Behic, Klovetsios, Kvrzic (Ramazan dk. 81), Uğur Demirok (Nehuen Pez dk. 81 ?), Herrique, Amramovski, Attamah (İlhan Panrklak dk. 68), Muğdat Çelik (Muhar dk. 54), Aeron Lenon, Denis Alibec (Maglica dk. 54)


Yedekler: Lung, Yasir Subaşı, Sabovic, Melih Okutan


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gençlerbirliği Spor Kulübü: Übeyd Adıyaman , Metehan Mert, Diego Angelo, İbrahim Pehlivan, Polomat (Ayite dk. 46), Soner Dikmen (Mustafa Seyhan dk. 46), Lima, Caneias, Berişbek (Sio dk. 68), Motta, Stancu (İlhan Karakaş dk. 81 ?)


Yedekler: Yasin, Batuhan, Mustafa, Furman, Mustafa Seyhan, Mugni, Sami Gökhan Altıparmak,


Teknik Direktör: Özcan Bicati


Goller: Pedro Henrique (dk. 38) (Hes Kablo Kayserispor), Motta (dk. 46), Stancu (dk. 51) (Gençlerbirliği)


Sarı Kartlar: Muğdat, Uğur Demirok, Amramovski, Henrique, Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Übeyd, Lima (Gençlerbirilği)

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