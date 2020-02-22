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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Kayserispor, Süper Lig’in 23.

Kayserispor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Mensah'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.


75. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.


85. dakikada Diego Angelo'nun soldan ortasında soldan yerden ortasında Pedro'nun kötü vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.


87. dakikada Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu ağlarla buluştu. 2-2



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahtiyar Birinci


Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm (Enver Cenk Şahin dk. 77), Bernard Mensah, Dja Djedje, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique (Aksel Aktaş dk. 90+1 ?), Artem Kravets, Muris Mesanovic


Yedekler: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Zoran Kvrzic, Furkan Polat, Emre Demir


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Guilherme Haubert, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Rogerio Thuram dk. 65), Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Levan Shengelia (Volkan Fındıklı dk. 90 ?), Robert Mak (Paolo Hurtado dk. 74)


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Alper Uludağ, Ferhat Öztorun, Marko Jevtovic, Rijad Bajic, Erdon Daci


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Artem Kravets (dk. 45+2), Pedro Henrique (dk. 87) (Kayserispor), Ömer Ali Şahiner (dk. 8), Amir Hadziahmetovic (dk. 44) (Konyaspor)


Sarı Kartlar: Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Enver Cenk Şahin (Kayserispor), Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Robert Mak, Jens Jonsson, Rogerio Thuram (Konyaspor)

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