Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Emre Taşdemir soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran Kvrzic'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Mesanovic, Arturo Mina tarafından düşürüldü ve hakem penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltı kararından vazgeçildi. VAR'ın incelemesi neticesinde pozisyonun başında Mesanovic'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

22. dakikada Mensah sağ kanattan rakiplerini çalımlarla geçerek pasını Mesanovic'e verdi. Arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Mesanovic, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

42. dakikada Acquah'ın hatalı pasında Mensah topu aldı ve solunda bulunan Pedro Henrique'ye pasını verdi. Pedro ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan yerden ağlara gitti. 2-0

45+2. dakikada Mensah'ın uzun pası ile sağdan ceza sahası içine giren Mesanovic, Mina'nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada topun başına geçen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan, Cem Satman, İlker Takpak

Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Muris Mesanovic

Yedekler: İsmail, Mert, Yasir, Oğuzhan, Aksel, Rienstra, Enver Cenk, Situm, Kravets, Emre

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Mustafa Akbaş, Issam Chebake, Arturo Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Moryke Fofana, Umut Bulut

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Karim Hafez, Yiğitcan Güveli, Chaaleli, Remi Walter, Ndayishimiye, Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Muris Mesanovic (dk. 22), Pedro Henrique (dk. 42) (Kayserispor)

Sarı kart: Arturo Mina (Yeni Malatyaspor)