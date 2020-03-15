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Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına Vidar Kjartansson'un şutunu kaleci çeldi. Dönen topa sol çaprazdan Karim Hafez bir kez daha kaleyi yokladı ancak Lung topu kornere çeldi.


54. dakikada ceza sahası içinden sol taraftan yerden pasında Kjartansson vurdu, kaleci Lung gole izin vermedi.


70. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında Karim Hafez, sol kanattan ortasında ön direkte Kjartansson kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1


76. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest atışta, Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşunu kaleci Lung on anda çizgiden çıkardı.


85. dakikada Malatyaspor ceza sahası önünden Mensah'in vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi..


90.dakikada Gökhan Töre sol çaprazdan serbest vuruşunda Sapunaru'dan seken topu Mina tamamladı, meşin yuvarlak direkten döndü. Boşta kalan topa Kjartansson hamle yaptı. Bu oyuncunun vuruşunda gol çizgisi üzerinde Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.


90+7. dakikada sağ kanattan Hasan Hüseyin'in pasında ceza yayı üzerinde Mensah'ın vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Ali Şansalan, Cem Satman, İlker Takpak


Hes Kablo Kayserispor: Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir (Yasir Subaşı dk. 71), Brice Dja Djedje (Ben Rienstra dk. 78), Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique (Mario Situm dk. 81), Muris Mesanovic


Yedekler: İsmail Çipe, Mert Kula, Oğuzhan, Aksel Aktaş, Enver Cenk, Artem Kravets, Emre Demir


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Mustafa Akbaş, Issam Chebake (Remi Walter dk. 66), Arturo Mina, Sakıb Aytaç (Karim Hafez dk. 46), Robin Yalçın, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Moryke Fofana, Umut Bulut (Vidar Kjartansson dk. 46)


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Yiğitcan Güveli, Ghaylen Chaaleli, Youssouf Ndayishimiye


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Muris Mesanovic (dk. 22), Pedro Henrique (dk. 42) (Kayserispor), Vidar Kjartansson (dk. 70) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Zoran Kvrzic, Pedro Henrique, Gustavo Campanharo (Kayserispor), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor)

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