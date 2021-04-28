Süper Lig: Hes Kablo Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 38. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında ağırladığı Denizlispor'u 6-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Lennon'un sağ kanattan ceza yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Paz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

57. dakikada kaleyi uzak noktadan kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Avramovski'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

60. dakikada kaleci Abdülkadir'in uzaklaştırmak istediği topta araya giren Lennon, müsait durumdaki İlhan'a pasını çıkardı. İlhan'ın bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu. 5-1

70. dakikada Avramovski'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Melih dokundu ancak kaleci Abdülkadir topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

81. dakikada Recep'in ceza sahasında yaptığı sert vuruşta top kaleci Doğan'dan döndü. Dönen topu takip eden Mesanovic, kaleci Doğan'ı da çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 5-2

85. dakikada orta sahada topla buluşan Ali Yavuz, çalımlarla ceza sahasına kadar geldi. Ali Yavuz, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Doğan topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

88. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Mesanovic'in şutunda kaleci Doğan topu ayaklarıyla kornere çelmeyi başardı.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ali Yavuz ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Sakıb, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-3

90+5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Melih'in şutunda ağlara gitti. 6-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözotuk

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz (Yasir dk. 76), Sabovic, Muhar, Lennon (Ramazan dk. 76), Avramovski (Emre Demir dk. 76), Henrique (Melih dk. 64), İlhan (Alibec dk. 64)

Yedekler: İsmail, Attamah, Muğdat, Sapunaru, Luckassen

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Denizlispor: Abdülkadir, Muhammet, Fabiano, Oğuz ? (Özer dk. 6), Sakıb, Dossevi (Ali Yavuz dk. 46), Murawski, Bakalorz (Recep dk. 79), Hasan (Mesanovic dk. 46), Sagal (Görkem dk. 70), Rodallega

Yedekler: Ali Eren, Ertuğrul, Tusha, Özgür

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: İlhan (dk. 18 ve 60), Avramovski (dk. 29 ve 45+5), Paz (dk. 51), Melih (dk. 90+5) (Hes Kablo Kayserispor), Sagal (dk. 31), Mesanovic (dk. 81), Sakıb (dk. 90) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Murawski (dk. 42) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Rodallega, Bakalorz, Ali Yavuz (Denizlispor)