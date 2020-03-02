Süper Lig: H.K. Kayserispor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 24.
Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kaleyi karşıdan gören yerden Napoleoni şutunu attı. Kaleye yönelen top, Sapunaru'ya çarparak kornere çıktı.
16. dakikada Mesanovic sol tarafındaki Artem Kravets'e pasını çıkardı. Artem sol çaprazdan kaleye şutunu attı. Top auta gitti.
34. dakikada Zoran Kvrzic sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez kaleye şutunu attı. Top uzak direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada Emre Taşdemir'in defansın arkasına bıraktığı topu önüne alan Mesanovic, kaleye şutunu attı. Ancak top uzak direk dibinden auta çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
H.K. Kayserispor: Silviu Lung, Zoran Kvrzic, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Emre Taşdemir, Dja Djedje, Bernard Mensah,
Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Artem Kravets, Muris Mesanovic
Yedekler: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Ben Rienstra, Enver Cenk Şahin, Mario Situm, Emre Demir
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Göztepe: Antonio Beto, Cristian Titi, Alpaslan Öztürk (Celso Borges dk. 21), Lamine Gassama, Berkan Emir, Halil Akbunar, Andre Castro, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Cameron Jerome, Stefano Napoleoni
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Kamil Wilczek, Zlatko Tripic, Deniz Kadah
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı Kart: Artem Kravets (Kayserispor)