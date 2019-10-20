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Süper Lig: İM Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Paşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Atila'nın hatalı pasında araya giren Mame Thiam'ın ceza sahasına sağ taraftan girip kaleci Lunga rağmen çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


26. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ortasında ceza sahası içine hareketlenen Umut topa müdahale edemezken, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Kullanılan köşe vuruşunda defanstan dönen topa Hasan Hüseyin iyi vurdu fakat kaleci Fatih topu yine kornere çeldi.


36. dakikada Lopes'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.


40. dakikada Mame Thiam'ın pasında Hajradinovic ceza sahası çizgisi önünde topa gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kalenin yandan dışarı çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetin


Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Levent Gülen (Bilal Başacıkoğlu dk. 19), Atila Turan, Rienstra, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Ziya, Mensah, Umut Bulut


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail, Ramazan, Nurettin, Aksel, Mert, Ntep, Yasir, Şamil


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Yousseff, Veysel Sarı, Veigneau, Khalili, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ricardo Quaresma, Mame Thiam, Mustafa Pektemek,


Yedekler: Ramazan, Murat, Uğurcan, Yusuf, Koita, Heintz, Sadiku, Fernandes, Özgür, İlhan Depe


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Mame Thiam (dk. 6) (Kasımpaşa)


Sarı kart: Mensah (Kayserispor)

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