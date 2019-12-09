Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 1 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Kayserispor, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Artem Kravtes pasını Djedje'ye verdi. Bu oyuncu, ceza alanı önünden şutunu attı. Top üstten auta çıktı.

59. dakikada Hasan Hüseyin soldan ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Mert Kula kafayı vurdu. Top, uzak direğin hemen yanından auta çıktı.

64. dakikada Artem Kravtes'in ara pasında Ziya Alkurt, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Kalesini terk eden kaleci Gökhan, açıyı kapatarak rakibine gol imkanı tanımadı.

70. dakikada Samudio, ceza alanı dışından kaleye şutunu attı. Top, üstten auta çıktı.

75. dakikada Dario Melnjak köşe atışı kullandı. Doğrudan kaleye giden topu Lung uzaklaştırdı. Mert'in kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Samudio şutunu attı. Top üstten auta çıktı.

83. dakikada Çaykur Rizespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Scepovic'in ara pasında kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Oğulcan, vuruşunu yaptı. Kaleci Lung çıkarak açıyı kapattı ve rakibine gol imkanı tanımadı.

86. dakikada Marko Scepovic, penaltı noktası üzerinde kaleye şutunu attı. Kaleci Lung sağına uzanarak topun ağlara gitmesine engel oldu.

90+3. dakikada Miguel Lopes'in pasında Mensah kaleye şutunu attı. Kaleci Gökhan, soluna uzanarak topun hakimi oldu.

90+4. dakikada Orhan Ovacıklı sağdan ortaladı. Scepovic uzanarak kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

90+5. dakikada Rizespor beraberlik golüne çok yaklaştı. Bu dakikada Oğulcan soldan ortaladı. Dario Melnjak ceza alanı içerisinde topu tuttu ve yerden altıpas üzerine ortasını yaptı. Marko Scepovic vuruşunu yaptı. Ama gol çizgisi üzerinden kaleci Lung çıkardı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı (Aymen Abdennour dk. 82 ?), Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Ziya Alkurt (Furkan Polat dk. 86 ?), Pedro Henrique (Emre Demir dk. 27), Artem Kravets

Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Aksel Aktaş, Ben Rienstra

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mohamed Abarhoun, Montassar Talbi, Joseph Attamah (Marko Scepovic dk. 46), Dario Melnjak, Orhan Ovacıklı, Abdullah Durak (Ismael Diomande dk. 58), Umar Aminu, Amedej Vetrih, Oğulcan Çağlayan, Braian Samudio (Atakan Akkaynak dk. 81 ?)

Yedekler: Zafer Görgen, Yusuf Acer, Emir Han Topçu, Dimitris Chatziisaias, Burak Albayrak, Muhammet Çelik, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Artem Kravtes (dk. 9) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Kırmızı Kart: Mehmet Göker Özdemir (yardımcı antrenör) (dk. 11) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung (Kayserispor), Amedej Vetrih, Mohamed Abarhoun, Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor)