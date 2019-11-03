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Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Hasan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Muriç, kafayla topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.


49. dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Moses'in sert şutunda top yandan auta çıktı.


57. dakikada Mensah'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


73. dakikada yaşanan karambolde topu ceza sahası önünde bulan Gostavo'nun vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Deniz ortaladı, arka direkte Zanka'nın kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Hasan Ali'nin sert vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.


87. dakikada Adebayor'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in ceza sahası dışarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Deniz, topu müsait durumdaki Muriç'e indirdi. Muriç'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay


İ.M. Kayserispor: Lung, Adebayor, Abdennour, Poulain (Levent dk. 27), Bilal (Henrique dk. 64), Umut, Lopes, Djedje (Ben Rienstra dk. 83 ?), Yasir, Mensah, Şamil


Yedekler: İsmail, Ramazan, Hasan, Emre, Nurettin, Mert, Ziya


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Fenerbahçe: Altay, Hasan, İsla, Emre (Tolga dk. 70), Ozan, Moses (Deniz Türüç dk. 64), Serdar, Gustavo, Rodrigues, Zanka (Mevlüt dk. 77), Muriç


Yedekler: Harun, Tolgay, Dirar, Sadık, Zajc, Jailson, Alper


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Umut (dk. 57) (İ.M. Kayserispor)


Sarı Kartlar: Rodrigues, Tolga, Serdar (Fenerbahçe), Yasir (İ.M. Kayserispor)

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