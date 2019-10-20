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Süper Lig: İM Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Mensah'ın pasında topla buluşan Bilal'in ceza sahasına girer girmez ortasında Henrique meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


68. dakikada sağ kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahasında Umut Bulut'un kafa vuruşu auta çıktı.


88. dakikada Bilal Basacıkoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.




Stat: Kadir Has


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetin


Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Levent Gülen (Bilal Başacıkoğlu dk. 19), Atila Turan, Rienstra, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique (Aksel Aktaş dk. 90 ?), Ziya (Ntep dk. 81 ?), Mensah, Umut Bulut


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail, Ramazan, Nurettin, Aksel, Mert, Ntep, Yasir, Şamil


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Kasımpaşa: Fatih, Popov, Ben Yousseff, Veysel Sarı, Veigneau, Khalili, Aytaç Kara, Hajradinovic (Sadiku dk. 66), Ricardo Quaresma, Mame Thiam (Koita dk. 73), Mustafa Pektemek (İlhan Depe dk. 82 ?)


Yedekler: Ramazan, Murat, Uğurcan, Yusuf, Heintz, Fernandes, Özgür, İlhan Depe


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Pedro Henrique (dk. 56) (Kayserispor), Mame Thiam (dk. 6) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Mensah, Hasan Hüseyin, Pedro Henrique, Lopes, Umut Bulut (Kayserispor), Sadiku, Aytaç Kara, Veysel Sarı (Kasımpaşa)

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