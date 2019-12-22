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S?per Lig: ?M Kayserispor: 1 - Medipol Ba?ak?ehir: 2 (?lk yar?)

S?per Lig’in 16.

S?per Lig'in 16. haftas?nda Kayserispor, Medipol Ba?ak?ehir'i a??rl?yor. M?cadelenin ilk yar?s? konuk ekibin 2-1 ?st?nl??? ile sona erdi.



Ma?tan dakikalar (?lk yar?)


5. dakikada sol kanattan geli?en atakta topla ilerleyen Eljero Elia ceza sahas? i?ine girip pas?n? alt?pasa ?evirdi. Miguel Lopes'e ?arpan bu top y?n de?i?tirerek a?larla bulu?tu. 0-1


10. dakikada savunman?n uzakla?t?rmaya ?al??t??? topla bulu?an Junior Cai?ara, pas?n? ceza sahas? i?i sa? ?apraza hareketlenen Edin Visca'ya g?nderdi. Edin Visca topu kontrol ederek sert ?ekilde alt?pas i?ine g?nderdi. Bu top Mert Kula'n?n aya??na ?arp?p kaleye y?neldi ve a?larla bulu?tu. 0-2


17. dakikada sol kanattan geli?en atakta Ziya Alkurt ceza sahas? i?ine topu ortalad?. Top Mert G?nok'ta kald?.


26. dakikada sa? kanattan kullan?lan k??e vuru?unda Emre Demir ceza sahas? i?inde topla bulu?tu. Emre Demir'in ortas?nda topla bulu?an Hasan H?seyin Acar'?n vuru?unda top direkten d?nd?. d?nen topu Medipol Ba?ak?ehir defans? uzakla?t?rd?.


38. dakikada sol kanattan geli?en atakta topla ilerleyen Hasan H?seyin Acar, ceza sahas? i?ine ortas?n? yapt?. Bu topa hareketlenen Artem Kravets, kaleci Mert G?nok'tan ?nce kafa vuru?unu yapt? ve topu a?larla bulu?turdu. 1-2



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ali ?ansalan, ?smail ?encan, Mehmet K?sal


?stikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Lopes, Yasir Suba??, Abdennour, Djedje, Emre Demir, Riensra, Hasan H?seyin, Ziya Alkurt, Artem Kravets


Yedekler: ?smail ??pe, Hakan Ar?kan, Emirhan Civelek, ?mer Uzun, Aksel Akta?, Ercan ?if?i, ?mran Zambak, Osman Can ??t?r, Furkan Polat


Teknik Direkt?r: B?lent Uygun


Medipol Ba?ak?ehir: Mert G?nok, Cai?ara, Clichy, Ponck, Epureanu, Edin Visca, Elia, Mahmut Tekdemir, ?rfan Can Kahveci, Demba Ba, Crivelli


Yedekler: Volkan Babacan, Mehmet Topal, Aziz Ertalay, Da Silva, Kerim Frei, Berkay ?zcan, Azubuike, Robson, G?khan ?nler, Aleksic


Teknik Direkt?r: Okan Buruk


Goller: Artem Kravets (dk. 38), Miguel Lopes (dk. 5 k.k.) (Kayserispor), Edin Visca (dk. 10) (Medipol Ba?ak?ehir)


Sar? Kart: Aymen Abdennour (?M Kayserispor)

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