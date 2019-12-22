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S?per Lig: ?M Kayserispor: 1 - Medipol Ba?ak?ehir: 4 (Ma? sonucu)

S?per Lig’in 16.

S?per Lig'in 16. haftas?nda ?stikbal Mobilya Kayserispor evinde Medipol Ba?ak?ehir'e 4-1 ma?lup oldu.



Ma?tan dakikalar (ikinci yar?)


48. dakikada sa? kanattan geli?en atakta topla ilerleyen Edin Visca pas?n? ceza sahas? i?ine g?nderdi. Bu topa hareketlenen Demba Ba penalt? noktas?n?n hemen yan?ndan kaleye ?utunu g?nderdi ve topu a?larla bulu?turdu. 1-3


62. dakikada Ziya Alkurt'un sol ?aprazdan sert ?utunda kaleci Mert G?nok topu kornere ?eldi. Kullan?lan k??e vuru?unda Medipol Ba?ak?ehir defans? topu uzakla?t?rd?.


66. dakikada Yasir'den topu alan Ziya Alkurt'un ceza sahas? d???ndan ?ekti?i ?utta top ?stten auta gitti.


79. dakikada Furkan Polat'?n ortas?nda arka direkte Hasan H?seyin topa geli?ine vurdu. Top yan a?larda kald?.


90. dakikada Edin Visca, kaleci Lung ile kar?? kar??ya kald?. Edin Visca'n?n ?utunda Lung topu kornere ?eldi.


90+3. dakikada ceza sahas?na yap?lan ortada Aleksic topa geli?ine vurdu ve fark? 3'e ??kard?. 1-4



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ali ?ansalan, ?smail ?encan, Mehmet K?sal


?stikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Lopes, Yasir Suba??, Abdennour, Djedje, Emre Demir (Furkan Polat dk. 74), Riensra, Hasan H?seyin (Aksel Akta? dk. 90 ?), Ziya Alkurt (?mer Uzun dk. 87 ?), Artem Kravets


Yedekler: ?smail ??pe, Hakan Ar?kan, Emirhan Civelek, ?mer Uzun, Ercan ?if?i, ?mran Zambak, Osman Can ??t?r


Teknik Direkt?r: B?lent Uygun


Medipol Ba?ak?ehir:Mert G?nok, Cai?ara, Clichy, Ponck, Epureanu, Edin Visca, Elia (Aleksic dk. 86 ?), Mahmut Tekdemir (Azubuke dk. 90+1 ?), ?rfan Can Kahveci, Demba Ba (Mehmet Topal dk. 74), Crivelli


Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Ertalay, Da Silva, Kerim Frei, Berkay ?zcan, Robson, G?khan ?nler


Teknik Direkt?r: Okan Buruk


Goller: Artem Kravets (dk. 38) (Kayserispor), Miguel Lopes (dk. 5 k.k.), Edin Visca (dk. 10), Demba Ba (dk. 48), Aleksic (dk. 90+3) (Medipol Ba?ak?ehir)


Sar? Kartlar: Aymen Abdennour, Djedje, Miguel Lopes (?M Kayserispor), Clichy, Crivelli (Medipol Ba?ak?ehir)

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