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Süper Lig: İ.M.Kayserispor: 1 - Y.Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Kayserispor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Mensah'ın soldan ortasında Adebayor kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.


13. dakikada Kayserispor golü buldu. Bu dakikada Lopes, topu cezaalanı içerisindeki Adebayor'a aktardı. Adebayor, arka direkte bulunan Pedro Henrique'ye pasını çıkardı. Bu futbolcu, topun gelişine vurarak golünü attı. 1-0


19. dakikada Denizlispor kaleyi karşıdan gören noktadan serbest atış kazandı. Topun başına gelen Sapunaru vuruşunu yaptı. Top, direğin üzerinden auta çıktı.


27. dakikada bu dakikada Yasir soldan topu taşıdı ve ceza alanı içerisindeki Umut'a pasını verdi. Umut, topu düzeltip kaleye şutunu attı. Zakarya Bergdich ayak koyarak topun ağlara gitmesine mani oldu.


41. dakikada Denizlispor ceza alanı dışından serbest atış kullandı. Rodallega'nın vuruşunda top, üstten auta çıktı.



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık


İstikbal Mobilya Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Yasir Subaşı, Ben Rienstra, Bilal Başacıkoğlu, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut, Emmanuel Adebayor


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Atila Turan, Mert Kula, Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Adryan Tavares, Paul Georges Ntep


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Yukatel Denizlispor: Adam Stachowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Zakarya Bergdich, Cristian Sapunaru, Radoslaw Murawski, Ismail Aissati, Isaac Sackey, Hadi Sacko, Modou Barrow, Hugo Rodallega


Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Kerem Can Akyüz, Zeki Yavru, Kibong Mbamba, Recep Niyaz, Olcay Şahan, Mehmet Akyüz, Oscar Estupinan, Burak Çalık


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Gol: Pedro Henrique (dk. 13) (İ.M.Kayserispor)


Sarı Kartlar: Yasir Subaşı, Emmanuel Adebayor (İ.M.Kayserispor), Cristian Sapunaru (Y.Denizlispor)

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