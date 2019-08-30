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Süper Lig: İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 3.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


7. dakikada Henrique'nin ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Muslera ile defans anlaşmazlık yaşayınca karambol oluştu, ancak Galatasaray savunması topu uzaklaştırarak rahat bir nefes aldı.


16. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza ceza sahasında topa yükselen Marcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.


28. dakikada Yasir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Adebayor'un kafa vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.


30. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Mariano'nun sert vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.


38. dakikada Galatasaray savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Herique, kaleci Muslera'yı çalımlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


42. dakikada Feghouli sağ kanattan getirdiği topu ceza sahasında müsait durumdaki Luyindama'ya bıraktı. Luyindama'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'ta kaldı.


44. dakikada Lopes'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda bulunan Umut şut çekmekte gecikince kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.


45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası çizgisi üzerinde topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Adebayor, Abdennour, Poulain, Umut, Henrique, Lopes, Djedje, Yasir, Rienstra, Mensah


Yedekler: Hakan, İsmail, Bilal, Hasan, Atilla, Nurettin, Mert, Madiba, Zya, Tavares


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Galatasaray: Muslera, Belhanda, Babel, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Diagne, N'zonzi


Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Linnes, Donk, Yunus, Jimmy Durmaz, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Henrique (dk. 38) (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Sarı Kartlar: Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor), Belhanda (Galatasaray)

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