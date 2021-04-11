Süper Lig: Kayserispor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında FT Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Amilton'un ceza sahasına ortasında kaleci Doğan topu güçlükle çeldi. Dönen topu Kayserispor defansı uzaklaştırdı.

62. dakikada Kvrzic'in pasında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Henruqie'nin vuruşunu Boffin kornere çeldi.

71. dakikada Lenon ile verkaç yapan Melih ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top kaleye paralel olarak gitti ve taca çıktı.

80. dakikada Kvrzic'in pasında Aziz Behich'in şutunda top auta çıktı.

88. dakikada Serdar'ın pasında Doğukan Sinik, kaleci Doğan ile karşı karşıya kaldı. Doğukan'ın şutunda Doğan topu ayaklarıyla önledi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Aziz Behic, Kolovetsios, Zoran Kvrzic, Daniel Avramovski (Sabovic dk. 72), Aaron Lenon (Ramazan Civelek dk. 87 ?), Joseph Attamah, Muğdat Çelik (Melih Okutan dk. 31), Pedro Henruqie (Paz dk. 87 ?), Kevin Lukassen (Nurettin Korkmaz dk. 72)

Yedekler: Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Karlo Muhar, İlhan Parlak

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Faraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Fedor Kudryasov, Naldo, Amilton (Ali Eren İyican dk. 90 ?), Doğukan Sinik, Nuri Şahin, Sidney Sam (Serdar Gürler dk. 44), Lukas Podolski

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Badhadır Öztürk, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Omar İmeri, Mevlüt Han, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Naldo (dk. 45) (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: Aziz Behich, Krvzic (Kayserispor), Eren Albayrak, Nuri Şahin, Bünyamin Balcı, Ali Eren İyican (Antalyaspor)