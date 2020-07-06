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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 30.

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Krevets'in vuruşunda top direğin üstüne çarparak auta gitti.


16. dakikada sol kanatta topla buluşan Henrique çalımlarla ceza sahasına doğru sokuldu. Önünü boşaltan Henrique'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


21. dakikada ani gelişen atakta orta alanda topla buluşan Krevets, savunmanın arkasına sarkan Henrique'yi gördü. Sol çaprazda topla buluşan Henrique'nin şutunda top yandan auta gitti.


23. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında müsait pozisyonda topa yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda kaleci Lung topu son anda kornere çeldi.


28. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada topa yükselen Atiba'nın kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.


34. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan'ın ceza sahasına yaptığı sert ortada top Burak'a çarptı. Kaleye doğru yönelen topa Lung son anda dokundu.


42. dakikada Diaby, köşe çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi, topa yükselen Burak'ın kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Lung parmaklarıyla çıkardı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Arda Kardeşler, SSüleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu


Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Angelo, Lopes, Campanharo, Djedje, Enver, Hasan Hüseyin, Henrique, Krevets


Yedekler: İsmail, Emre Taşdemir, Mert, Aksel, Rienstra, Situm, Furkan, Emre Demir, Ömer, Mesanovic


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Necip, Lens, Hutchhinson, Eleny, Diaby, Burak


Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Kerem, Caner, N'koudou, Kartal, Boateng, Güven


Teknik Direktör: Sergen Yalçın

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