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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi.


12. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.


33. dakikada Lennon'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lopes'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.


45. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Ackah, Campanharo, Lennon, Kvrzic, Henrique, Kanga


Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Manzala, Emre Demir, İlhan Depe, Ahmet, Muğdat, Nurettin, İlhan Parlak, Alibec


Teknik Direktör: Samet Aybaba


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, N'Koudou, Mensah, Atiba, Larin, Güven


Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Oğuzhan, Necip, Dorukhan, Atakan, Kartal, Hasic


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı Kartlar: Welinton (Beşiktaş)

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