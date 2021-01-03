Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Kanga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin şutu kalecide kaldı.
64. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Atiba'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
74. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasına yaptığı ortada Souza topu arka direğe çevirdi. Larin'in dokunduğu top, az farkla yandan auta gitti.
89. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın arkasına geçen N'Koudou, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1
90. dakikada sol kanattan Behich'in ortasında ceza sahasında yükselen Emre Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta Alibec'in sert şutunu kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.
90+4. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Hasic'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.
90+7. dakikada ceza sahasında topla buluşan Hasic'in köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Ackah, Campanharo (İlhan Parlak dk. 90 ?), Lennon, Kvrzic (Emre Demir dk. 90 ?), Henrique (Manzala dk. 77), Kanga (Alibec dk. 82 ?)
Yedekler: İsmail, Oğuzhan, İlhan Depe, Ahmet, Muğdat, Nurettin
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, N'Koudou, Mensah (Necip dk. 73), Atiba (Oğuzhan dk. 82), Larin, Güven (Hasic dk. 62)
Yedekler: Utku, Montero, Rıdvan, Serdar, Dorukhan, Atakan, Kartal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: N'Koudou (dk. 89 pen.), Hasic (dk. 90+7) (Beşiktaş)
Kırmızı Kart: Lopes (maç bittikten sonra) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı Kartlar: Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Welinton (Beşiktaş)