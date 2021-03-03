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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Kayserippor, ligin 28.

haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un ortasında top Attamah'ın önünde kaldı. Attamah'ın vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.


9. dakikada gelişen Rizespor'un atağında sağ çaprazda topla buluşan Boldrin ceza sahası dışından topa sert vurdu. Kaleci Doğan'dan seken topu, defans uzaklaştırdı.


33. dakikada sol kanatta topla buluşan Melnjak'ın ortasında Boldrın'den önce savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


43. dakikada Maglija'nın pasında topla buluşan Attamah'ın vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Alpaslan Dedeş


Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Behich, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Daniel Avramovski, Pedro Henrique, Aaron Lennon, Antun Maglica


Yedekler: İsmail Çipe, Nehuen Paz, Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Emre Demir, Melih Okutan, Talha Sarıarslan, Besard Sabovic, Nurettin Korkmaz, İlhan Parlak


Teknik Direktör: Uğur Kulaksız


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim Ay, Dario Melnjak, Yassine Meriah, Abdullah Durak, Fabricio Baiano, Fernando Boldrin, Erik Sabo, Damjan Djokovic, Alexander Söderlund


Yedekler: Zafer Görgen, İsmail Köybaşı, Emir Dilaver, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Onur Bulut, Doğan Erdoğan, Braian Samudio, Milan Skoda, Fernando


Teknik Direktör: Marius Sumudica

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