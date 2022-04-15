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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 33.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada topla buluşan İbrahim'in vuruşunu kaleci Tarık çeldi.


26. dakikada Eren'in sol kanattan ortasında Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


32. dakikada topla buluşan Thiam'ın şık vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.


33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertan, Kamil Yılmaz


Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, İbrahim, Emrah, Thiam, Mustafa


Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Bertolacci, Emre, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhanxx, Volmen, Ponch, Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo, Bolaise, Cisse


Yedekler: Zafer, Pohjanpalo, Deniz, Alper, Boldrin, Phri, Cemali, Aminu, Ronaldo, Selim


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Sarı kart: Campanharo (Kayserispor)

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