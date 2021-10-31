Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 11.
Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Bertolacci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
32. dakikada Emrah Başsan'ın ortasına ceza alanında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay
Kayserispor: Lung, Carole, Majit, Kolovetsios, Onur, İbrahim Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic
Yedekler: Bilal, Attamah, Cardoso, Mustafa Pektemek, Gökhan, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fatih Karagümrük: Viviano, Caner Erkin, Zukanovic, Burak, Luckassen, Biglia, Emre Mor, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Pesic
Yedekler: Utku, Ahmed Musa, Aksel, Kerim Frei, Efe, Tunay Torun, Vato, Jure, Adnan, Karamoh
Teknik Direktör: Francesco Farıolı
Gol: Bertolacci (dk. 23) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Biglia, Viviano (Fatih Karagümrük)