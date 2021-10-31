İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 11.

Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Bertolacci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


26. dakikada topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.


32. dakikada Emrah Başsan'ın ortasına ceza alanında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay


Kayserispor: Lung, Carole, Majit, Kolovetsios, Onur, İbrahim Campanharo, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic


Yedekler: Bilal, Attamah, Cardoso, Mustafa Pektemek, Gökhan, Emre Demir, Mane, İlhan Parlak, Yasir


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Fatih Karagümrük: Viviano, Caner Erkin, Zukanovic, Burak, Luckassen, Biglia, Emre Mor, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Pesic


Yedekler: Utku, Ahmed Musa, Aksel, Kerim Frei, Efe, Tunay Torun, Vato, Jure, Adnan, Karamoh


Teknik Direktör: Francesco Farıolı


Gol: Bertolacci (dk. 23) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Biglia, Viviano (Fatih Karagümrük)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.