Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 3 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 30.
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Maçtan Dakikalar: (İkinci Yarı)
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.
60. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Mohamed'in kafa vuruşu auta gitti.
67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ön direkteki Marcao topu arka direğe aşırttı. Arka direkte topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşu auta gitti.
79. dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasında ceza sahasında yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
81. dakikada Onyekuru'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao'nun şutunda Doğan parmaklarıyla topa dokundu. Üst direkten oyun alanına dönen topu tamamlayan Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
89. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci Doğan ile karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Ramazan (Sabovic dk. 84 ?), Uğur (Sapunaru dk. 29) Kolovetsios, Aziz, Muhar, Attamah (Emre Demir dk. 84 ?), Lennon, Avramovski (Kvrzic dk. 68), Henrique (Luckassen 68), İlhan Parlak
Yedekler: İsmail, Lopes, Nurettin, Melih, Yasir
Teknik Direktör: Uğur Kulaksız
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba (Onyekuru dk. 68), Fernandes (Feghouli dk. 75), Emre Kılınç (Etebo dk. 82), Mohamed (Kerem dk. 68), Falcao (Babel dk. 82)
Yedekler: Okan, Linnes, Ömer, Ozornwafor, Arda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Falcao (dk. 44), Onyekuru (dk. 81, 89) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Taylan (Galatasaray)