Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig’in 40.
Kayserispor, Süper Lig'in 40. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay çıkardı.
29. dakikada Kvrzıc'in pasında topla buluşan Henrique top yere düşmeden şutunu çekti. Kaleci Günay meşin yuvarlağı son anda çıkardı.
43. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topa yükselen Maxim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Lennon, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Luckassen, Sabovic, Alibec
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Gaziantep FK: Günay, Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Jefferson, Osama, Oğuz Ceylan, Morais, Sousa, Maxim, Dicko
Yedekler: Mustafa, Ulaş, Kenan Özer, Muhammet Demir, Güray, Kozulje, Mirza Cihan, Castıllo, Cenk Şahin, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Sarı kart: Paz (Kayserispor)