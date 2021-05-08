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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Kayserispor, ligin 40.

haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada sol kanatta topla buluşan Maxim, uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan topu kornere çeldi.


76. dakikada Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.


85. dakikada Alibec'in uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.


86. dakikada İlhan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Luckassen'in vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.


90+1. dakikada geri pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Henrique'nin vuruşunda top üstten auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin


Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Luckasse dk. 45), Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Lennon (Ramazan Civelek dk.79), Avramovski (Alibec dk. 79), Pedro Henrique, İlhan Parlak


Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Sabovic


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Gaziantep FK: Günay, Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Jefferson (Kozulje dk 90), Osama Furkan Soyalp dk. 77), Oğuz Ceylan, Morais, Sousa (Güray dk. 68), Maxim (Castıllo dk. 77), Dicko (Muhammet Demir dk. 68)


Yedekler: Mustafa, Ulaş, Kenan Özer, Mirza Cihan, Cenk Şahin


Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto


Sarı kartlar: Paz, Attamah (Kayserispor), Olkowski (Gaziantep FK)

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