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Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top kaleci Günay'ın kucağında kaldı.


85. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Erkan Özdamar, Alpaslan Dedeş, Murat Tuğberk Curbay


Kayserispor: Lung, Koolovetsios, Hosseini, Kemen (Mario dk. 63), Emrah (Emre Demir dk. 79), Carole, Gökhan, İbrahim (Attamah dk. 63), Thiam, Onur, Gustavo (Mane dk.79)


Yedekler: Bilal, Mustafa, Uğur, Yasir


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Gaziantep FK: Günay, Dijilobodji, Furkan (Dicko dk. 81 ?), Toşca, Kenan (Enver dk. 58), Halil İbrahim (Hamza dk. 58), Messaoudi (Oğuz dk. 68), Doğan, Vitor, Caulker, Kitsiou


Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Mirza, Merkel, Berke


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kırmızı Kart: Hamza (dk. 90+4) (Gaziantep FK)

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