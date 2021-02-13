İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Ligin 25.

haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Avramovski'nin arka direğe doğru yaptığı ortada Luckassen'in kafa vuruşu direkten döndü. Boşta kalan topu Uğur ağlara gönderdi ancak ağlara giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.


16. dakikada Kvrzic'in pasıyla topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.


19. dakikada Kolovetsios'un indirdiği topa Uğur bekletmeden vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.


31. dakikada Campanharo'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Lennon'un vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.


37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlhan Parlak'ın sert şutunda kaleci Korcan topu köşeden kornere çeldi.


44. dakikada Saba'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Voca'nın şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Kvrzic, Yasir, Muhar (Sabovic dk. 33), Lennon, Campanharo, Avramovski, İlhan Parlak, Luckassen


Yedekler: İsmail, Paz, Attamah, Henrique, Lopes, Nurettin, Ramazan, Sapunaru, Maglica


Teknik Direktör: Dan Petrescu


MKE Ankaragücü: Korcan, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Atakan, Voca, Lobzhanidze, Emre (Lukasic dk.41 ?), Paintsil, Börven


Yedekler: Friedrich, Erdi, Orkan, Kulusic, Hadji, Kaan, Badji, Geraldo, Çekiçi


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı Kart: Muhar (Hes Kablo Kayserispor)


Kırmızı Kart: Pazdan (dk. 25) (MKE Ankaragücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.