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Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)

Süper Ligin 25.

haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü, golsüz eşitlikle sahadan 1 puanla ayrıldı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Avramovski'nin pasıyla topla buluşan Luckassen'in şutunda savunma araya girdi.


64. dakikada kazanılan serbest atışta topun gerisine geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Korcan topu güçlükle çelmeyi başardı.


74. dakikada Avramovski topu müsait durumdaki Campanharo'ya çıkardı. Campanharo'nun bekletmeden şutunda savunmadan seken top kaleci Korcan'da kaldı.


90+8'de Kvrzic'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Maglica'nın şutunda kaleci Korcan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey


Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Kvrzic, Yasir (Lopes dk. 82 ?), Muhar (Sabovic dk. 33), Lennon (Sapunaru dk. 82), Campanharo, Avramovski (Maglica dk. 82 ?), İlhan Parlak (Henrique dk. 71), Luckassen


Yedekler: İsmail, Paz, Attamah, Nurettin, Ramazan


Teknik Direktör: Dan Petrescu


MKE Ankaragücü: Korcanx, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Atakan (Kulusic dk. 52), Voca (Çekiçi dk. 90 ?), Lobzhanidze, Emre (Lukasic dk. 41), Paintsil (Erdi dk. 90 ?), Börven


Yedekler: Friedrich, Orkan, Hadji, Kaan, Badji, Geraldo


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Sarlija, Voca (MKE Ankaragücü)


Kırmızı Kart: Pazdan (dk. 25) (MKE Ankaragücü)

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