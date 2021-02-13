Süper Lig: Kayserispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç Sonucu)

Süper Ligin 25.
haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü, golsüz eşitlikle sahadan 1 puanla ayrıldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Avramovski'nin pasıyla topla buluşan Luckassen'in şutunda savunma araya girdi.
64. dakikada kazanılan serbest atışta topun gerisine geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Korcan topu güçlükle çelmeyi başardı.
74. dakikada Avramovski topu müsait durumdaki Campanharo'ya çıkardı. Campanharo'nun bekletmeden şutunda savunmadan seken top kaleci Korcan'da kaldı.
90+8'de Kvrzic'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Maglica'nın şutunda kaleci Korcan meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey
Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Uğur, Kolovetsios, Kvrzic, Yasir (Lopes dk. 82 ?), Muhar (Sabovic dk. 33), Lennon (Sapunaru dk. 82), Campanharo, Avramovski (Maglica dk. 82 ?), İlhan Parlak (Henrique dk. 71), Luckassen
Yedekler: İsmail, Paz, Attamah, Nurettin, Ramazan
Teknik Direktör: Dan Petrescu
MKE Ankaragücü: Korcanx, Sarlija, Kitsiou, Atila Turan, Atakan (Kulusic dk. 52), Voca (Çekiçi dk. 90 ?), Lobzhanidze, Emre (Lukasic dk. 41), Paintsil (Erdi dk. 90 ?), Börven
Yedekler: Friedrich, Orkan, Hadji, Kaan, Badji, Geraldo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Sarlija, Voca (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Pazdan (dk. 25) (MKE Ankaragücü)